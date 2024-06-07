10 حالات يمكنها الحصول على معاش استثنائي.. اعرف التفاصيل

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المستحقين لما يعرف بـ"معاش العجز الكلى" أو "معاش إعانة عجز"، كما حددت اللائحة متى يستحق المطالبة بهذا المعاش من الدولة؟، ومتى تستطيع الدولة إيقافه؟

تستعرض «البوابة نيوز» الحالات التي يسمح لها الحصول على المعاش الاستثنائي.

وقد تمثلت في تلك الحالات التالية:

- فقد البصر كليًا.

- فقد الذراعين.

- فقد الطرفين السفليين.

- الشلل الرباعي الكامل.

- شلل الطرفين السفليين "المقعد عن الحركة".

- الشلل النصفي التام "المقعد عن الحركة".

- المرض العقلي.

- هبوط القلب المزمن الشديد.

- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.

- الأورام الخبيثة التى تقرر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أو من ينيبه.

كما حددت اللائحة، أنه فى هذه الحالات، تقوم هيئة التأمينات والمعاشات بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ استحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.

وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقًا لأحكام المادة 148 من القانون، على أن يعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر، وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء وفقًا للمواعيد التى تقررها.

يذكر أن اللائحة القانونية أكدت، أن صاحب معاش العجز الكامل، هو الشخص الذى يعول ولد عاجز عن الكسب سواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سنه 12 عامًا ميلادية كاملة، ويستحق إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه الشخص ذاته من معاش، أى أن معاش العجز الكامل يصرف للأبن أو الأبنة العاجزين بجانب المعاش الأساسى للشخص الذى يعولهم، ولكن ذلك يتم، إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى إن الولد العاجز يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.