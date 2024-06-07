أوكرانيا.. سماع دوي انفجار في مدينة خاركيف

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية.

يوم الثلاثاء الماضي، شنت القوات الروسية قصفا على إقليم دونيتسك الأوكراني ونتج عن تلك الاستهداف مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني، أن الجيش الروسي قتل ما لا يقل عن 1987 شخصًا وأصاب 4976 آخرين في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في العام قبل الماضي.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الغرب سيقوم باستبعاد فلاديمير زيلنسكي ، حيث قال بيسكوف لـ "صحيفة إزفيستيا"، أن زيلنسكي يتخذ قرارات لا تحظى بشعبية مثل القرارات المرتبطة بالتعبئة في أوكرانيا.