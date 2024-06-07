12 عقوبة تأديبية للموظفين بقانون الخدمة المدنية.. اعرف التفاصيل

حددت المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 2016، بعض الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف المقصر في أداء عمله والقيام بمهام وظيفته.

وجاءت الجزاءات التأديبية للموظفين، كالتالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية

وجاءت الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية وفقا للقانون، كالتالي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

ووفقا للقانون، فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.