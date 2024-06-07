شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل لعائلة "الأشرم" بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب مدينة رفح الفلسطينية، وشنت غارة على حي السلطان غرب رفح الفلسطينية.

استشهد اليوم، 5 فلسطينيين بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري جراء قصف من طائرات الاحتلال الحربية على مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفا على ساحل بحر مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأمس الخميس، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.