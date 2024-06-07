نجوم منتخب المغرب يحتلون منصات تتويج البطولات القارية والمحلية مع مختلف الأندية

موسم استثنائي لنجوم كرة القدم المغاربة مع أنديتهم حول العالم، انتهى بالتتويج بالألقاب القارية والمحلية، بعد عامين فقط من تحقيق منتخب المغرب إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في بطولة كأس العالم قطر 2022، بالتأهل لنصف نهائي المونديال وحصد المركز الرابع رفقة كبار منتخبات الساحرة المستديرة.

وشهد موسم 2023-2024، حصد أكثر من نجم مغربي كأس بطولة، سواء محلية أو قارية، كللت مجهود كل منهم بالصعود إلى منصات التتويج مجددًا بعد إنجاز المنتخب المغربي العالمي في المونديال القطري، ما أدى إلى تواجد الغالبية العظمى منهم ضمن قائمة منتخب أسود الأطلس، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، التي تخوض مباراتي زامبيا والكونغو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لذا نستعرض في التقرير التالي، أبرز هؤلاء النجوم الذين توجوا بالبطولات في الموسم المنقضي.

أمين عدلي

أسهم المهاجم أمين عدلي في تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الألماني، بحصد لقب البطولة تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو دون هزيمة، ولأول مرة في تاريخ النادي، حيث أنهى ليفركوزن سيطرة بايرن ميونخ على اللقب، التي امتدت لـ11 موسمًا متتاليًا، وقبل نهاية المسابقة بـ5 جولات.

أمين عدلي

وشارك عدلي في 23 مباراة في الدوري الألماني مع ليفركوزن، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم، كما قاد فريقه للظفر أيضًا ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخ النادي، حيث شارك المهاجم المغربي في هذه البطولة في 6 لقاءات، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

أشرف حكيمي

وتوج الظهير الأيمن أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية الدوري وكأس فرنسا، سجل حكيمي في الأولى 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وفي الثانية صنع هدفًا وحيدًا.

أشرف حكيمي

سفيان أمرابط

أما سفيان أمرابط، نجح في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، بالرغم من الموسم السيئ الذي خاضه فريق الشياطين الحمر، إلا أن حصد لقب كأس إنجلترا أنقذ موسمهم وقادهم إلى التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، رفقة توتنهام، بالرغم أن اليونايتد أنهى موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سفيان أمرابط

وقدم أمرابط مستوى مميزًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، بعدما نجح في الحد من خطورة مهاجمي المنافس وعلى رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند.

براهيم دياز

وكان للاعب الخط الوسط الهجومي براهيم دياز، دورًا في أول مواسمه مع ريال مدريد عقب عودته من الإعارة لفريق ميلان الإيطالي، وذلك في حصد 3 بطولات مع الملكي، هم: الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

براهيم دياز

شارك دياز في تتويج الريال باللقب 36 في تاريخه من بطولة الدوري الإسباني، واللقب الـ15 من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، لتصبح محصلة براهيم دياز هذا الموسم، مساهمته في 20 هدفًا في جميع المسابقات، لينضم إلى كتيبة أسود الأطلس في فترة التوقف الدولي الحالية.

سفيان رحيمي

وتألق سفيان رحيمي بشكل لافت للأنظار، خلال ظفر العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما الياباني في النهائي.

سفيان رحيمي

وظهر رحيمي بمستوى رائع خلال البطولة، حيث توج بجائزة هدافها برصيد 13 هدفًا بجانب أنه صنع 3 آخرين.

حكيم زياش

بينما تقلد حكيم زياش الذهب مع جالطا سراي في أول موسم له مع فريقه التركي، حينما توج ببطولتي الدوري التركي والسوبر التركي.

حكيم زياش

وأسهم زياش في حصول جالطا سراي على الدوري التركي بعد صراع شرس وطويل مع فنربخشة، بعد إنهاء البطولة على الصدارة برصيد 102 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف.

أيوب الكعبي

وسجل أيوب الكعبي اسمه في سجلات تاريخ نادي أولمبياكوس اليوناني، بعدما قاد الفريق إلى التتويج بأول لقب قاري في تاريخه بحصد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي، كما توج هدافًا للبطولة القارية بـ11 هدفًا.

أيوب الكعبي

ويضم فريق أولمبياكوس نجمًا مغربيًا آخرًا، هو يوسف العربي، الذي حصد لقب دوري المؤتمر، لكنه لم يشارك كثيرًا في الموسم المنصرم، ليسجل 4 أهداف فقط في جميع المسابقات، كما صنع هدفًا وحيدًا.

أسامة الإدريسي

وبات أسامة الإدريسي أول لاعب مغربي يتوج بكأس الكونكاكاف رفقة فريق باتشوكا المكسيكي، بعد الفوز على كولومبوس كرو الأمريكي في المباراة النهائية.

أسامة الإدريسي

وشارك أسامة الإدريسي هذا الموسم مع فريقه في 33 مباراة في مختلف المسابقات، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ياسين بونو

وكان حارس منتخب المغرب ياسين بونو، دورًا كبيرًا في تحقيق الهلال السعودي للثلاثية التاريخية، بحصد ألقاب: الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ياسين بونو

وحافظ بونو على نظافة شباكه في 15 مباراة في دوري روشن، و3 مرات في كأس الملك، ليواصل تألقه بعد مونديال قطر 2022، ويتواجد على رأس قائمة المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2026.

سفيان بوفتيني

وحصد سفيان بوفتيني لقب بطولة الدوري الإماراتي هذا الموسم مع الوصل، بعد منافسة قوية مع شباب الأهلي.

سفيان بوفتيني

وخاض المدافع المغربي في 25 مباراة في الدوري الإماراتي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

رضا سليم

وتوج الجناح رضا سليم ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 مع الأهلي، بعد فوز الأحمر على الترجي التونسي.

رضا سليم

وأسهم سليم في تتويج فريق القلعة الحمراء باللقب الثاني عشر في تاريخه من كأس الأميرة السمراء، في ظل مشاركته في 7 مباريات بالبطولة القارية.

إسماعيل صيباري

فيما ظفر إسماعيل صيباري ببطولة الدوري الهولندي في الموسم المنقضي مع آيندهوفن، الذي كافئ النجم المغربي بتجديد عقده مع النادي حتى صيف 2029.