ملايين الخليج تهدد تحديد عقد "كولر" مع الأهلي

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحسم ملف تجديد عقد “كولر” بعد سلسلة مفاوضات طويلة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول بنود العقد الجديد في ظل الإغراءات الكبيرة التي يتعرض لها المدير الفني المخضرم من أندية خليجية للتعاقد معه وهو الأمر الذي يمثل تهديدا لاستمرار المدير الفني المخضرم مع الأهلي.

وينتهي عقد مارسيل كولر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما في القيادة الفنية للقلعة الحمراء حقق فيها بطولات وإنجازات وأصبح معشوق جمهور الأهلي التي تطلب استمراره في قيادة الفريق للحفاظ على البطولات وهو الهدف الذي يسعى له مجلس إدارة النادي الأهلي رغم الإغراءات التي يتعرض لها “كولر” في الفترة الأخيرة والعروض الكبيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.

وكان مسئولو الأهلي دخلوا في مفاوضات مع مارسيل كولر للاتفاق على بنود العقد الجديد بعد موافقة المدير الفني المبدئية على التجديد، ولكن الفترة الماضية تلقى مارسيل كولر عروضا مغرية من بعض الأندية الخليجية سواء في السعودية أو قطر وبمبالغ مالية أكثر من 3 أضعاف من يحصل عليه في الأهلي وهو الأمر الذي وضع مسئولي القلعة الحمراء في مآزق خوفا من رحيل “كولر” وعدم تجديد عقده.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك اتفاقا مبدئيا على تجديد عقد السويسري مارسيل كولر منذ أكثر من 6 أشهر ولكن لم يتم التوقيع رسميا على العقد الجديد خاصة أن “كولر” طلب تأجيل الأمر بسبب انشغال الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن الاتفاق بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر على تجديد العقد لمدة 3 مواسم مقبلة على أن يتم زيادة راتبه لتعويضه عن العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت زيادة راتب مارسيل كولر إلى 200 ألف دولار في الموسم المقبل، بدلا من تقاضيه 170 ألف دولار وفقًا للعقد القديم المتفق عليه في الموسم الماضي، على أن يزيد راتبه 20 ألف دولار في الموسم الثاني و40 ألف دولار في الموسم الأخير ليصل إلى 240 ألف دولار.

في سياق مختلف؛ يواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري بعد نهاية فترة التوقف الدولي وخوض المنتخب مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، حيث وضع “كولر” برنامج تدريبي مكثف للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية خاصة أن الفريق سيكون أمامه مواجهات قوية وصعبة في الدوري بعد نهاية فترة التوقف