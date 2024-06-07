اعرف خطوات حصولك على معاش بدون التعيين وفقًا للقانون

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ضم شرائح المجتمع ضمن المنظومة التأمينية، من غير الموظفين وخاصة العمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على معاش بعد تخطي سن التقاعد، أو حصول ذويهم على معاش حال وفاته.

أتاحت الدولة مجموعة من حزم الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات الحصول على معاش دون التعيين بالحكومة أو القطاع الخاص، وذلك بعدة خطوات وهى:

- يقوم الراغبون في التأمين على أنفسهم من أصحاب العمالة غير المنتظمة بتقديم النموذج رقم 1 والخاص بطلب الاشتراك إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك بالتأمين.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- تقديم بيان من المؤمن عليه يفيد بتحديد مدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة، عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

- عمال التراحيل.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.