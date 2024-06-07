تأهل علي فرج ونور الطيب إلى نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

تأهل لاعبو أندية وادي دجلة، علي فرج ونور الطيب، للدور النصف نهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية؛ ليواصلوا مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

حيث تأهل علي فرج، لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على مواطنه مازن هشام بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-5) (11-5).



كما صعدت لاعبة وادي دجلة نور الطيب، للدور ربع النهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على سلمي هاني بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (6-11) (11-6)(11-3) (11-9)





وتُعد بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتُقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادي دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.