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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 4 شهداء و6 إصابات جراء قصف الاحتلال منزل في مخيم المغازي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات عنيفة على منازل المدنيين غرب مدينة رفح الفلسطينية، وشنت غارة على حي السلطان غرب رفح الفلسطينية.

استشهد اليوم، 5 فلسطينيين بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري جراء قصف من طائرات الاحتلال الحربية على مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن الاحتلال قام باغتيال 3 رؤساء بلديات بالمحافظة الوسطى منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهم: مروان حمد رئيس بلدية مدينة الزهراء، وحاتم الغمري رئيس بلدية مخيم المغازي، وإياد المغاري رئيس بلدية مخيم النصيرات.

فلسطين 4 شهداء قصف الاحتلال منزل مخيم المغازي