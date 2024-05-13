بطولة العالم للاسكواش 2024.. سيطرة مصرية على الجولة الثالثة

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للاسكواش 2024، المقامة حاليًا على ملاعب نادي بالم هيلز بأكتوبر، تأهل أربع لاعبات مصريات إلى الجولة الثالثة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للاسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجاري وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

نجحت اللاعبة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا ولاعبة نادي بالم هيلز، في تحقيق فوزها على اللاعبة المصرية هنا معتز، لاعبة نادي وادي دجلة، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-4) (9-11) (11-6)(11-2)، كما تغلبت اللاعبة المصرية، نور الطيب، المصنفة 5 عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة على زميلتها اللاعبة مريم متولي بنتيجة (3-0)، بواقع (13-11) (11-4)(11-2).

وأحرزت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة، الفوز على اللاعبة الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-3) (11-4) (11-7).

وتغلبت اللاعبة المصرية روان العربي، المصنفة 5 عالميًا ولاعبة نادي وادي دجلة، على منافستها ملك خفاجي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-4) (11-5).

في سياق مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية، فازت اللاعبة اليابانية ساتومي و اتانابي، المصنفة 15 عالميًا، على اللاعبة الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-3) (11-2) (11-3).

واستطاعت اللاعبة الأمريكية سابرينا صبحي - الفوز على اللاعبة المصرية كنزي أيمن بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-4) (11-6) (11-1).

واستكمالًا لمنافسات السيدات في الجولة الثانية من الدور الثاني، تغلبت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة 6 عالميا- على اللاعبة الماليزية أيرا عزمان، بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-6) (11-3) (11-6)، كما فازت اللاعبة الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام،المصنفة 13 عالميًا، على اللاعبة الأمريكية كارولين فوتس بنتيجة (3-0) بنتيجة أشواط (11-6) (11-7) (11-6).

ومع اختتام منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية، يكمل ثماني لاعبات مصريات مشوارهم نحو الجولة الثالثة التي ستنطلق غدًا الإثنين.

وتقام بطولة العالم للاسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر ب 50 مليون جنية مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.



وبدأت مصر بطولة العالم للاسكواش بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:



نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز أبو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.