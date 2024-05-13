"الحسيني" يتولى منصب المشرف العام على اللجنة الفنية العليا للاتحاد الأفريقي

أصدر رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين الصندوق المساعد للاتحاد الدولي سليمان جاى، قرارا بتولي المهندس محمد الحسيني رئيس قطاع الاحلال والتطوير بشركه الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الأشراف العام على اللجنة الفنية الأفريقية بجانب رئاسته للجنة الفنية الدولية بالاتحاد العالمي للكاراتيه وتختص اللجنة بتطوير رياضة الكاراتيه على مستوى افريقيا والعالم وتصميم التعديلات لقانون ممارسة اللعبة ووضع قواعد منح رخص المدربين الدولية وإجراءات اختباراتهم واعتماد رخص التدريب الدولية على مستوى العالم وافريقيا.

ويعد الحسيني اول مصري وعربي وافريقي يتقلد هذا المنصب الرفيع ويجمع بين رئاسة اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه والإشراف على اللجنة الأفريقية بالاتحاد الافريقي.

و يتقدم المهندس محمد الحسيني بالشكر لمعالي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين من للعاملين بقطاع الكهرباء والدكتور اشرف صبحى لمساندته وسعيه لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على المكتسبات من المقاعد الدولية والتواجد الدولي في كل الأصعدة الرياضية.