بسبب ارتفاع الحرارة.. قرار مفاجئ بشأن حفل عمر خيرت

قامت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت، بتعديل جديد يخص شروط الدخول للحفل المقرر إقامته يومي 7 و8 يونيو الجاري.

وقالت الجهة المنظمة في بيان صحفي لها: “نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي”.

يحتفل الموسيقار عمر خيرت بمرور 40 عامًا على مسيرته الفنية في الحفل الكبير المقرر إقامته في قصر عابدين. ومن المنتظر أن يقدم عمر خلال الحفل باقة من أشهر مؤلفاته منها: ضمير أبلة حكمت، ١٠٠ سنة سينما، البخيل وأنا، اللقاء الثاني، إعدام ميت، النعامة والطاووس، خلي بالك من عقلك وغيرهم.