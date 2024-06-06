ثلاثي المنتخب يحفزون اللاعبين قبل مباراة بوركينا فاسو

عقد الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوى ورامي ربيعة، جلسات مع لاعبى منتخب مصر قبل ساعات قليلة من مواجهة بوركينا فاسو المقرر انطلاقه في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

تحدث الثلاثي قادة المنتخب مع اللاعبين للحديث عن اهمية المباراة، لمصالحة الجماهير المصرية وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

شهد مران أمس، التدريب علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

