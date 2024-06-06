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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.
تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.
وتنشر البوابة ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مواجهة بوركينا فاسو الليلة.

منتخب مصر 6 نقاط

منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

منتخب سيراليون 4 نقاط

منتخب إثيوبيا نقطة

منتخب جيبوتي 0 نقاط

شهد مران أمس الأربعاء، التدريب علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

منتخب مصر ترتيب المجموعة