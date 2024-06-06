استبعاد 7 لاعبين.. قائمة منتخب إنجلترا النهائية لبطولة يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وكان ساوثجيت أعلن قائمة المنتخب الإنجليزي الأولية، قبل أن يستبعد 7 لاعبين، على رأسهم جاك جريليش جناح مانشستر سيتي، وهاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد.

كما شهدت القائمة، استبعاد كل من، جيمس ماديسون لاعب توتنهام، كورتيس جونز لاعب خط وسط ليفربول، جارود برانثويت مدافع إيفرتون، جاريل كوانساه مدافع ليفربول الشاب، وجيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي.

ويزين جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، قائمة منتخب الأسود الثلاثة، رفقة الهداف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

ويتواجد منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

قائمة منتخب إنجلترا النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

خط الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجير (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

وفي الهجوم: جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).