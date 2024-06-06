شهيدان و8 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين ومخيمها

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 أشخاص أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الصحة أن 6 من المصابين وصلوا إلى مستشفيات المدينة، بينهم إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال الاقتحام، منها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا الرصاص الحي، وإصابة أخرى لمواطن بعد دهسه بواسطة آلية عسكرية.

وأفادت التقارير بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، تلتها دخول آليات عسكرية ترافقها جرافات، في ظل تحليق مروحيات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وقد حاصرت قوات الاحتلال منزلًا في أحد شوارع المخيم وقصفته بقذائف "أنيرجا".