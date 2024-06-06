"تنمية المشروعات" يساهم في تطوير الإسكندرية بـ105 ملايين جنيه

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث ناقشا أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجهاز والمحافظة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المواطنين والشباب على تطوير مهاراتهم لبدء مشروعات جديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة.

وقد قام كل من اللواء محمد الشريف والأستاذ باسل رحمي بتوقيع عقدي مشروع تطوير حي العامرية 4 الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقد مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحي ثان المنتزه الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل قدرة 2.210 مليون جنيه.

وتم التوقيع بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع المكاتب الإقليمية والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي المحافظة والجهاز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه وفقا للعقود التي تم توقيعها سيتم ترميم وصيانة مدرستي سند (2) الابتدائية ومدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات، ومد شبكات الصـرف الصحي بعزبة كحلة وذلك بحى العامرية بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة بحى ثان المنتزة، الأمر الذي سيوفر 8600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة فيما يقدر عدد المستفيدين من هذه المشروعات بنحو نص مليون مواطن.

وقال "رحمي" إن توقيع هذه العقود يأتي استكمالا لما نفذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الإسكندرية حيث تم تنفيذ 12 عقد عمل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة أعمال 105 ملايين جنيه تضمنت تغطية الترع والمصارف وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ورصف الطرق وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المباني العامة وإنشاء سوق حضاري وتطوير حلقة السمك بالعامرية.

وأضاف "رحمي" أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية الأساسية مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق كما توفر البيئة الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة وتطويرها.

وقد تم خلال اللقاء تسليم عدد من اصحاب المشروعات شهادات التصنيف والمزايا وتراخيص توفيق الاوضاع حتى يتمكنوا من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات ١٥٢/٢٠٢٠ كما تم تسليم عملاء اخرين شيكات تمويل مشروعاتهم الصغيرة.

كما تفقد كل من السيد المحافظ وباسل رحمي المشروع المنفذ من خلال جمعية كيان الخيرية في منطقة المنتزه الممول من المنحة الفرنسية بقيمة 642 ألف جنيه، والذي يهدف إلى توفير نحو 5 الاف يومية عمل للشباب والفتيات في فصول محو الأمية كما يهدف إلى محو أمية 200 مواطن من بينهم عدد من ذوي الهمم مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة تحرص على المساهمة في تنفيذ توجيهات الدولة لتوفير كافة أوجه المساندة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب هذه المشروعات.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة قد حظى بتمويل قدره 1.8 مليار جنيه بالمحافظة من خلال جهاز تنمية المشروعات وذلك في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2024 مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل وأكد على أن التنسيق مستمر بين المحافظة وكافة جهات الدولة المعنية لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والمساهمة في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية.

وقال اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن شراكتنا طويلة الأمد مع جهاز تنمية المشروعات ضرورية لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة فرص العمل وتعزيز التنمية في المجتمعات المضيفة للاجئين. واليوم في محافظة الإسكندرية، نلقى الضوء على منهجنا المتكامل الذى يجمع بين أنشطة تنمية البنية الأساسية وبين الخدمات المجتمعية. ونعمل، من خلال ترميم الوحدة الصحية، على تحسين الخدمات الصحية للسكان المحليين وللأسر السودانية أيضا. ونساند أيضا، من خلال البرنامج، الاستثمارات التي تعزز بدورها من تحقيق الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المستهدفة"