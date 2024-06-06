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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وزير خارجية باكستان: مصممون على المساهمة بفعالية في حفظ السلام

وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان اسحاق دار
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أعرب وزير خارجية باكستان اسحاق دار، عن سعادته بانتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، بتأييد ساحق بأغلبية 182 صوتا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة X : أتقدم بأحر التهاني بمناسبة انتخاب باكستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن فى الأمم المتحدة للفترة 2025-2026 بتأييد ساحق بأغلبية 182 صوتا.

وأضاف وزير خارجية باكستان: تتطلع باكستان إلى التمسك بالتزامها برؤية ميثاق الأمم المتحدة لمنع الحرب وتعزيز السلام؛ وتعزيز الرخاء العالمي؛ وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع: نحن لا نزال مصممين على المساهمة بفعالية في حفظ السلام والأمن الدولي بما يتماشى مع أهداف مجلس الأمن الدولى.

واستطرد: أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالحملة الانتخابية الممتازة والعمل الجماعي الذي قامت به وزارة الخارجية وبعثة باكستان لدى الأمم المتحدة، وجميع بعثاتنا في الخارج.

وزير جارجية باكستان اسحاق دار مجلس الأمن باكستان الأمن والسلام