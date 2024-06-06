وزير خارجية باكستان: مصممون على المساهمة بفعالية في حفظ السلام

أعرب وزير خارجية باكستان اسحاق دار، عن سعادته بانتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، بتأييد ساحق بأغلبية 182 صوتا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة X : أتقدم بأحر التهاني بمناسبة انتخاب باكستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن فى الأمم المتحدة للفترة 2025-2026 بتأييد ساحق بأغلبية 182 صوتا.

وأضاف وزير خارجية باكستان: تتطلع باكستان إلى التمسك بالتزامها برؤية ميثاق الأمم المتحدة لمنع الحرب وتعزيز السلام؛ وتعزيز الرخاء العالمي؛ وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع: نحن لا نزال مصممين على المساهمة بفعالية في حفظ السلام والأمن الدولي بما يتماشى مع أهداف مجلس الأمن الدولى.

واستطرد: أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالحملة الانتخابية الممتازة والعمل الجماعي الذي قامت به وزارة الخارجية وبعثة باكستان لدى الأمم المتحدة، وجميع بعثاتنا في الخارج.