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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لحالتي تعد لبناء بدون ترخيص بمدينة القنطرة غرب

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، إزالة فورية لبناء بدون ترخيص عبارة عن لبشة خرسانية للشروع في بناء منزل على مساحة 300 متر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لدور أرضي على مساحة 170 متر، وذلك بشارع المعاهدة، وعزبة الصعايدة بنطاق المدينة.

تم إزالة المخالفتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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