المجر تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو اليوم الخميس على ضرورة إجراء محادثات سلام والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية تسليح موسكو لدول ثالثة لاستخدامها في ضرب المصالح الغربية إذا سمح الغرب لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.

وأفاد زيجارتو، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية، بأن تصريحات بوتين تثبت أن موقف بودابست هو الموقف الصحيح الوحيد. وشدد على أهمية تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن.

وأشار وزير الخارجية المجري إلى أن خطر التصعيد سيزداد مع استمرار الحرب يومًا بعد يوم، مضيفًا: "لا يجب تصعيد هذه الحرب، لقد تم دفع ثمن باهظ بالفعل ولا حاجة لدفع المزيد".

وكان بوتين قد أبدى في وقت سابق استعداده لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف إطلاق النار الذي يعترف بخطوط ساحة المعركة الحالية، وفقًا لمصادر روسية. ومع ذلك، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا أي اتفاق يترك الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية.