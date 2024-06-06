سباليتي يعلن قائمة منتخب إيطاليا النهائية لبطولة يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وكان سباليتي أعلن القائمة الأولية للمنتخب الإيطالي، قبل أن يقلص عدد اللاعبين إلى 26، الذين يشاركون في يورو 2024 بعد أيام قليلة.

وخرج جورجيو سكالفيني مدافع أتالانتا من القائمة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وكذا غادر فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان معسكر منتخب إيطاليا للإصابة أيضًا، لينضم فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس قلب دفاع فريق يوفنتوس.

كما خرج من القائمة كل من، إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، صامويل ريتشي لاعب وسط تورينو، وريكاردو أورسوليني جناح بولونيا.

ويخوض منتخب إيطاليا نهائيات يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وألبانيا.

قائمة منتخب إيطاليا النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - أليكس ميريت - جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: ليساندرو باستوني - راؤول بيلانوفا - أليساندرو بونجيورنو - ريكاردو كالافيوري - أندريا كامبياسو - ماتيو دارميان - جيوفاني دي لورينزو - فيديريكو ديماركو - جيانلوكا مانشيني - فيدريكو جاتي.

خط الوسط: نيكولا باريلا - برايان كريستانتي - نيكولو فاجيولي - مايكيل فولورنشو - دافيدي فراتيسي - جورجينيو - لورينزو بيليجريني.

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - ستيفان شعراوي - جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي - جيانلوكا ساكاماكا - ماتيا زاكاني.