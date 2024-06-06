رئيس الوزراء الباكستاني: نعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن فخره لانتخاب باكستان وحصولها على عضوية مجلس الأمن الدولي ب 182 صوتا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تدوينه له عبر منصة X : أنها لحظة فخر عندما تحصل باكستان على 182 صوتًا مدوية ويتم انتخابها لعضوية مجلس الأمن فى الأمم المتحدة للفترة 2025-2026.

واضاف رئيس الوزراء الباكستاني، إن انتخابنا لعضوية المجلس بهذا الدعم الساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذا الوقت الحرج لدليل على ثقة المجتمع الدولي في مكانة باكستان الدبلوماسية وكذلك التزامنا بالسلام والأمن العالمي.

وتابع: نحن نتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة، وسنواصل القيام بدورنا في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون بين الدول.