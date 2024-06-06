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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور .. شاهد غرفة ملابس الفراعنة قبل مباراة بوركينا فاسو

غرفة ملابس الفراعنة
غرفة ملابس الفراعنة
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نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على  موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشاهد لغرفة ملابس اللاعبين، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس في تصفيات كأس العالم.

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.
تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

شهد مران أمس، التدريب علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

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غرفة ملابس المنتخب الوطني التوأم حسام حسن