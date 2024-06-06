دفتر أحوال| المنوفية تشهد طفرة استثمارية بـ9 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية

شهدت محافظة المنوفية على مدار العام المالى الحالى العديد من المشروعات بكل المجالات باستثمارات ضخمة لمواكبة تطورات التغيير والبناء الشامل وإحداث تنمية مستدامة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع محافظات الجمهورية في طفرة تنموية كبيرة، وذلك من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت 9 مليارات جنيه لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ11.

واشار محافظ المنوفية الى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تضم خطة الديوان العام بجملة استثمارات 852 مليون جنيه.

وتابع أن الخطة الاستثمارية تشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وخطة مديريات الخدمات باستثمارات 2 مليار و101 مليون جنيه، ومنحة البنك الدولي والآسيوي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت مليار و381 مليون جنيه، والمشروعات المركزية بقطاع الصحة بحجم استثمارات 4 مليارات و650 مليون جنيه.

محافظ المنوفية: حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه

وأوضح محافظ المنوفية، أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه تضمنت رصف الطرق والشوارع الداخلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة، وقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بإجمالي 149 مليون جنيه، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 111 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء بجملة استثمارات تزيد عن 59 مليون جنيه، وقطاع الأمن والمرور بجملة استثمارات تزيد على 26 مليون جنيه .