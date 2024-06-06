"الصحة العالمية": 100 مليون مصاب سنويا بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 100 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يعانون من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية سنويًا، منهم 32 مليون طفل دون سن الخامسة، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمة لعام 2015.

وفي بيان صدر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي السادس لسلامة الأغذية، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية على أهمية حماية الغذاء في جميع مراحله، من الإنتاج إلى الاستهلاك. وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتسهيل الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية على مستوى دولي.

وذكر البيان أن إقليم شرق المتوسط يتحمل عبئًا كبيرًا نتيجة انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، حيث تشكل أمراض الإسهال الناجمة عن مسببات الأمراض 70% من عبء الأمراض المنقولة بالأغذية في هذا الإقليم.

يموت حوالي 37،000 شخص سنويًا في إقليم شرق المتوسط نتيجة تناول أغذية غير آمنة، وذلك أساسًا بسبب أمراض الإسهال المنقولة عبر الأغذية، وحمى التيفود، والتهاب الكبد A، وداء البروسيلات. وأكد البيان أن تدابير سلامة الأغذية تلعب دورًا حيويًا في تقليل تأثير هذه الأمراض على الصحة العامة في الإقليم وعلى مستوى العالم.

وأضاف البيان أن السموم الطبيعية والمواد الكيميائية الصناعية، بالإضافة إلى الممرضات المنقولة عبر الأغذية، يمكن أن تتسبب أيضًا في بعض الأمراض المنقولة بالغذاء. كما أن العديد من الملوثات الكيميائية الموجودة في الأطعمة قد تؤدي إلى أمراض غير معدية ولكنها خطيرة للغاية، مثل السرطان، وفشل الأعضاء، والاضطرابات الإنجابية والنمائية.