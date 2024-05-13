قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير سامت غرب الخليل وتعتقل شابا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة دير سامت غرب الخليل، وعددا من أحياء بلدة يطا جنوب الخليل

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الإحتلال اعتقلت الشاب محمد صافي الحروب بعد اقتحامها بلدة دير سامت.



وفي وقت سابق من اليوم، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين عقب اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.