ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

منتدى الإنجيلية يختتم الجولة العاشرة للحوار العربي الأوروبي

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية الجولة العاشرة من الحوار العربي الأوروبي، بالتعاون مع أكاديمية كريت الأرثوذكسية، تحت عنوان "مجتمع مدني فاعل" وذلك في جزيرة كريت اليونانية، بمشاركة نحو 35 مشاركًا من المجتمع المدني من برلمانيين ودبلوماسيين من النخبة المصرية والعربية والأوروبية، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة العربية وأوروبا، وذلك بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، و المستشار محمود فوزي، أمين عام الحوار الوطني، والسادة أعضاء مجلس النواب المصري، الدكتور فريدي البياضي، والأستاذ عمرو يونس، والأستاذ عماد خليل، والأستاذ طارق الخولي، والدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي علاء ثابت، والدكتورة ماريان عازر، أستاذ في جامعة النيل، والدكتور سامح فوزي، كاتب وباحث وكبير مستشاري مكتبة الإسكندرية، والاستاذه سميره لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية.

من جانبه أشار الدكتور ألف ليندرمان من Oikosnet Europe إلى الحاجة الملحة لدعم الضحايا وتعزيز الحوار والتعاون لإيجاد حلول للنزاعات، كما أكد المشاركون خلال جلسات الحوار على أن الحرب والإرهاب لا يمكن أبدًا اعتبارهما أدواتٍ سياسية، ورفضوا أي فكرة لتبرير الحرب بشكل عادل أو ديني. ودعا المشاركون إلى الحفاظ على جميع مسارات الاتصال وتعزيزها بهدف وضع حدٍّ للحرب والتحرك نحو السلام القائم على العدالة.

وتطرقت المناقشات إلى دور وسائل الإعلام في فهم الوضع، مع التأكيد على ضرورة قراءة نقدية أكبر للمحتوى الإعلامي وتوفير مساحة أكبر لأصوات الاعتدال والمصالحة، كما اتفق المشاركون على التزامهم بمواصلة الحوار والتعاون، بهدف المساهمة في بناء مستقبل مشرق ينبض بالأمل والسلام في المنطقة وخارجها، وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام المشترك لدعم المجتمع المدني والمبادرات الدينية في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتسامحًا.

1a0625d5-bbc7-4873-af05-591d727d8633
1a0625d5-bbc7-4873-af05-591d727d8633
352bd376-dd3d-43e6-9151-28897815c785
352bd376-dd3d-43e6-9151-28897815c785
14078680-ba50-438d-bdc6-2ce36ce5446f
14078680-ba50-438d-bdc6-2ce36ce5446f
68e28564-f749-4999-8475-6e64dc32c17b
68e28564-f749-4999-8475-6e64dc32c17b
5f6f775a-cdba-4534-a883-022bb8a3d4ab
5f6f775a-cdba-4534-a883-022bb8a3d4ab
منتدى حوار الثقافات الهيئة القبطية الإنجيلية الحوار العربي الأوروبي أكاديمية كريت الأرثوذكسية مجتمع مدني فاعل جزيرة كريت اليونانية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية