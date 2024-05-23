بايدن: نعمل مع الكونجرس لتصنيف كينيا حليفا أساسيا من خارج الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن جهوده مع الكونجرس الأمريكي لتصنيف كينيا كحليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي إعلان مشترك مع الرئيس الكيني ويليام روتو، تم الكشف عن سلسلة من الصفقات والاستثمارات التي تهدف إلى دعم الطاقة الخضراء، وتعزيز قطاع التعليم والتصنيع الصحي في كينيا.

هذا الإعلان جاء خلال زيارة رسمية للرئيس روتو إلى واشنطن، وفقًا لتقارير قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وأكد الرئيس بايدن أنه تم الاتفاق مع الرئيس الكيني على إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التزام مشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف.