مركز المناخ يقدم توصيات للمزارعين لحماية المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الكتلة الشمالية الباردة بدأت تتوغل وتكسر حرارة الأجواء ، وبداية حقيقية لانتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسيشمل كل الجمهورية تدريجياً .

وقال فهيم، أن طقس غداً الجمعة حار على القاهرة مع استمرار الحرارة على الصعيد نهاراً ، و عودة الطقس المائل للبرودة ليلاً على المناطق الشمالية والمناطق المفتوحة في الظهير الصحراوي للدلتا، مع نشاط متقطع للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة ما بعد الظهر .

وذكر عددا من الواجبات الزراعية المطلوب تنفيذها خلال هذه الفترة تمثلت في:

1-- اجراء عمليات الضم ( حصاد القمح) والدراس في الفترة الصباحية.

2-- بصفة عامة ولكل المحاصيل؛ العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، يعني اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً عن الري وقت الظهيرة .

3-- تقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين والكمثرى والرمان من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري.

4-- دعم بساتين الفاكهة بالرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية خاصة في الفترة ما بعد العصر .

5-- الزيتون (الاصناف الاجنبية بالتحديد) الاقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال لفترة دي وعمل توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود ( وكذلك المانجو والموالح) والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الاجنة في المانجو لأنها هتزيد .

6-- الفاصوليا الصيفي المتأخرة -- الرش لامتلاء الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك + 30 سم سيتوكينين 4% للفدان .

7-- المحاصيل_الصيفية حديثة الزراعة ( الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز ) تكثيف اضافة الفسفور ( حامض فسفورية او غيره) هام جدا لهذه المحاصيل بسبب انخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى وجه بحري .

8-- لعلاج مشكلة دودة الحشد على الذرة واللى هي أهم آفة على الاطلاق على الذرة حالياً، ولا يجب ابدا انها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك،

- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).

- المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة يعني بنظام تملى بلعوم العود بالمبيدات .

9-- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى (مناطق : الجيزة، المنيا، قنا، اسوان ، سيوه، الواحات).

10 -- الخضر سواء مكشوف او صوب ، ( الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد )، وهنا متوقع زيادة كبيرة فى معدلات "التنفيل" تساقط الزهر او العقد الحديث .