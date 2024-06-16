ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

قومي المرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المجلس القومي للمراة
المجلس القومي للمراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع  أسامة الجوهري  مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 يهدف البروتوكول إلى تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق أليات التحول الرقمي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات عده منها الأبحاث والدراسات ، كذلك الاستعانا بالبرامج والتطبيقات التى تساهم في تطبيق آليات  المتابعة والتقييم بما يًسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة وفعالية العمل.

 وذلك في إطار في ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على التعاون والشراكة مع المؤسسات والجهات التي تسعى الى تعزيز قدرات المرأة في كافة المجالات بما يحقق لها التمكين.

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة آليات التحول الرقمى بروتوكول تعاون