قومي المرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق أليات التحول الرقمي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات عده منها الأبحاث والدراسات ، كذلك الاستعانا بالبرامج والتطبيقات التى تساهم في تطبيق آليات المتابعة والتقييم بما يًسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة وفعالية العمل.

وذلك في إطار في ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على التعاون والشراكة مع المؤسسات والجهات التي تسعى الى تعزيز قدرات المرأة في كافة المجالات بما يحقق لها التمكين.