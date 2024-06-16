تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد الموافق 16-6-2024؛ داخل محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

وصل سعر عيار 21 لنحو 3120 جنيها للبيع و3140 جنيها للشراء و أوقية الذهب نحو 2333 دولارا للبيع و 2334 دولارا للشراء، وكذلك سعر عيار 18 نحو 2674 جنيها للبيع و 2691 جنيها للشراء.

وبلغ سعر سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3565 جنيها للبيع و 3588 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 14 الأدني فئة نحو 2080 جنيها للبيع و 2093 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 24.96 ألف جنيه للبيع و 25.12 ألف جنيه للشراء.