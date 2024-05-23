ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس المصرية ميار شريف إلى الدور نصف النهائي من بطولة المغرب المفتوحة، ذات الـ250 نقطة، والتي تقام في مدينة الرباط.

وفازت ميار شريف على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو، مساء اليوم الخميس، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة المغرب المفتوحة للتنس.

وتمكنت ميار شريف المصنفة رقم 66 عالميًا، من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3، في لقاء استغرق ساعة و37 دقيقة.

مواجهة نصف نهائي بطولة المغرب المفتوحة للتنس

وتلتقي ميار شريف في الدور نصف النهائي مع الروسية كاميلا راخيموفا، المصنفة رقم 105 عالميًا، وذلك غدًا الجمعة.

وكانت ميار شريف، تغلبت على الأرجنتينية ماريا كارلي، المصنفة رقم 83 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2 في الدور الثاني، وعلى المغربية آية العيوني، المصنفة 629 عالميًا، بنفس النتيجة أيضًا في الدور الأول.

وتقام بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، حيث تسعى ميار شريف إلى تحقيق لقبها الأول على أرض عربية.