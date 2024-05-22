ميار شريف تواصل مسيرتها في بطولة المغرب المفتوحة للتنس

واصلت النجمة المصرية ميار شريف، مسيرتها في بطولة المغرب المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الأرجنتينية ماريا كارلي في الدور الثاني من البطولة ذات الـ250 نقطة، لتحجز مقعدها في دور الثمانية.

ونجحت ميار شريف، المصنفة رقم 66 عالميًا، في حسم المباراة لصالحها بعد ساعة و21 دقيقة من اللعب، بنتيجة 6-3 و6-2، مقدمة أداء قويًا سيطرت فيه على مجريات المواجهة.

وبهذا الفوز، تواصل ميار شريف تفوقها على كارلي المصنفة رقم 83 عالميًا، حيث حققت انتصارها الثاني على التوالي على اللاعبة الأرجنتينية، بعد فوزها في ثمن نهائي بطولة فالنسيا العام الماضي بنفس النتيجة (مجموعتين دون رد).

خصم ميار شريف في الدور المقبل

تنتظر ميار شريف اختبارًا صعبًا في دور الثمانية، حيث تواجه الإسبانية سارا سوريبيس، المصنفة رقم 46 عالميًا، والتي تأهلت بعد فوزها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا بمجموعتين لواحدة (7-5 و3-6 و6-3) في مباراة استغرقت قرابة 3 ساعات.

وكانت ميار شريف، تفوقت على المغربية آية العيوني في دور الـ32، في مستهل مشوارها في بطولة المغرب المفتوحة للتنس، حيث تسعى إلى تحقيق لقبها الأول على أرض عربية.

وتقام بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة العديد من النجمات العالميات.