ميار شريف تتأهل للدور الثاني ببطولة المغرب المفتوحة للتنس

واصلت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، تألقها في بطولة المغرب المفتوحة، ذات الـ250 نقطة، بعدما تأهلت إلى الدور الثاني (دور الـ16).

ونجحت ميار شريف، المصنفة رقم 66 عالميًا، في تخطي عقبة المغربية آية العيوني، المصنفة رقم 629 عالميًا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، في مباراة الدور الأول الـ32، التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

تقام بطولة المغرب المفتوحة للتنس في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة العديد من النجمات العالميات.

واستغرقت المباراة ساعة و 12 دقيقة، قدمت خلالها ميار شريف أداء قويًا سيطرت فيه على مجريات اللعب، وحسمت النتيجة لصالحها بفضل ضرباتها القوية ومهاراتها العالية.

أخبار ميار شريف

وبهذا الفوز، تنتظر ميار شريف مواجهة صعبة في الدور المقبل، حيث ستواجه الأرجنتينية ماريا كارلي، المصنفة رقم 83 عالميًا.

وتسعى ميار في هذه البطولة إلى تحقيق لقبها الأول على أرض عربية، حيث تحظى ميار بدعم كبير من جمهورها المصري والعربي، الذين يتوقعون منها تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.