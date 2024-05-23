ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة "الجنائية الدولية"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخيًا رفضتا اعترافهما بولاية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن أنظمتهما القضائية الوطنية قادرة على التعامل مع الاتهامات المفترضة بشكل مستقل. كما أن إسرائيل غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما.

سابقًا، انتقد بايدن بشدة الخطوات المقترحة من المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بـ"الفضيحة"، وهدد أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على المحكمة إذا أصدرت مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

فرنسا، التي تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، اتخذت موقفًا محايدًا حيال القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال، حيث أكدت وزارة الخارجية أن القرار النهائي بشأن هذه المذكرات سيعتمد على الأدلة المقدمة من المدعي العام في دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة.

في مؤتمر صحفي عُقد أمس، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشتريت، استعداد برلين لاحترام القانون، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستنفذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بايدن الولايات المتحدة الجنائية الدولية إسرائيل