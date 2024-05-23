بايدن: الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة "الجنائية الدولية"

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخيًا رفضتا اعترافهما بولاية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن أنظمتهما القضائية الوطنية قادرة على التعامل مع الاتهامات المفترضة بشكل مستقل. كما أن إسرائيل غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما.

سابقًا، انتقد بايدن بشدة الخطوات المقترحة من المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بـ"الفضيحة"، وهدد أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على المحكمة إذا أصدرت مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

فرنسا، التي تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، اتخذت موقفًا محايدًا حيال القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال، حيث أكدت وزارة الخارجية أن القرار النهائي بشأن هذه المذكرات سيعتمد على الأدلة المقدمة من المدعي العام في دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة.

في مؤتمر صحفي عُقد أمس، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشتريت، استعداد برلين لاحترام القانون، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستنفذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.