نقيب العاملين بالنظافة: رفعنا حالة التأهب للتخلص من مخلفات الأضاحي

هنأ المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، الشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لدى جميع منظومات النظافة بالبلاد العامة التابعة للدولة والمتمثلة في المحليات بالمحافظات، والخاصة التابعة للشركات

وأوضح خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، لا يوجد إجازات للأفراد العاملين بالنظافة، ولا المسؤولين بالمنظومة، لحين انتهاء أيام العيد، حيث أن الضغط يتضاعف عليهم بالأعياد

ولفت؛ إلى أن مصانع التدوير كذلك على أهبة الاستعدادات لاستقبال المخلفات، مشددا على التعاون الكبير بين العاملين بالنظافة وبين المحافظات

وفي سياق متصل أكدت من جانبها الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة أن لديها خطة للعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة، وعلى تواجد حملة مركزية للطوارئ عبارة عن سيارة نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد

وأوضحت أن الذبح سوف يكون بالمجان داخل المجازر بالمحافظة للمواطنين وذلك للحد من عملية الذبح العشوائي بالشوارع، وفى حال وجود تسريبات خارج المجازر، حيث وفرت الهيئة سيارات لغسيل وتطهير الشوارع

وقد ناشدت وزارة البيئة المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولاً بأول