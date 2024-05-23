رئيس وزراء المجر: الغرب متورط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان " إن الغرب متورط بشكل كبير في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها حربا بالوكالة، وهناك حاجة إلى مفاوضات موازية: واحدة بين أوكرانيا وروسيا، وأخرى بين روسيا والولايات المتحدة، وهذه المفاوضات يمكن أن تعيد تعريف الأمن الأوروبي لعقود قادمة".

وفي معرض تناوله للجانب العملي لمحادثات سلام بين موسكو وكييف، أقر رئيس الوزراء المجري، في مقابلة تلفزيونية أوردتها صحيفة "إباوت هنجاري" المجرية، بالتحديات التي تواجهها، وأنه من غير المرجح أن يجلس بوتين وزيلينسكي معا، لكن المفاوضات خلف الكواليس بين روسيا والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن نتيجة هذه المحادثات ستعتمد بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي يمكن أن تشهد توجهات مختلفة في حال فوز بايدن أو ترامب.