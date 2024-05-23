حملة تموينية بالإسكندرية لضبط أسواق السلع الغذائية

شنت إدارة تموين شرق بالاسكندرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سلع غذائية بدون فواتير وتم مصادره 520 كيس مكرونة زنة الكيس 400 جم، و190 كيس ارز عبوة الكيس واحد كجم، و29 كيس مكرونة زنة الكيس واحد كجم، و40 كيلو سكر زنة الكيس واحد كجم، و50 كيلو دقيق زنة الكيس واحد كجم.

كما تم تحرير محضر ادارة منشأة غذائية بدون ترخيص، وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية والأسماك، وتحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأسواق، كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.