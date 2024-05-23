"مكتبتك في مدرستك".. أحدث أنشطة مكتبة الإسكندرية

قامت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بتقديم عرض "مكتبتك في مدرستك"، في مدرسة سان ﭼورﭺ للغات بإدارة شرق التعليمية وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك من خلال عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" ويستعرض الفيلم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام المكتبة وأنشطتها المختلفة المقدمة للجمهور، هذا وقد تفاعل الطلاب مع المرشدين الذين قاموا بالشرح وتم الرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالخدمات والفعاليات التي تقدمها المكتبة، وسوف تستأنف الإدارة تقديم عروضها لمعظم المدارس بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مع تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، مع الحرص الدائم على تقديم كافة التسهيلات للزوار بصورة متميزة.