فصائل فلسطينية: إيقاع قوة إسرائيلية بكمين محكم في الحي السعودي غرب رفح

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، تمكنها من إيقاع قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية بكمين محكم وسقط أفرادها بين قتيل وجريح، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد.

نفّذت كتائب القسّام كميناً مركباً ضدّ قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي في تل السلطان، غربي المدينة، واستهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وقالت إنّه فور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدفنا ناقلة جند من نوع "النمر" بقذيفة "الياسين 105"، الأمر الذي أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

كما أعلنت حركة حماس، إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أُعِدّ مسبّقاً عند مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة، موضحةً أنّه فور وصول القوة المدرعة إلى المكان، تم تفجيره، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، بينما رصد مقاتلو القسام هبوط الطيران المروحي لإجلائهم.

وقصفت القسّام، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم، مقرّ القيادة والسيطرة التابع للاحتلال والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.