رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى بذل الجهود الدولية لتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى بذل الجهود الدولية لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وذلك وسط انقسام القوى الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين، بشأن كيفية التعامل مع تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا.

وقال كيشيدا، في كلمته أمام التجمع الدولي للسلام في أوكرانيا المنعقد في منتجع بورجنستوك بوسط سويسرا: "إن أي محاولات لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الإكراه يجب ألا تكون مبررة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

وجاءت تصريحات كيشيدا بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين، التي تعزز التعاون العسكري والاقتصادي مع روسيا، حاولت تقويض "قمة السلام في أوكرانيا" في سويسرا.

وأضاف كيشيدا أن اليابان حريصة على دعم إعمار الدولة التي مزقتها الحرب من خلال تحسين إمدادات الكهرباء وإزالة الألغام الأرضية مع المشاركة بنشاط في المناقشات حول سلامة الطاقة النووية في أوكرانيا.