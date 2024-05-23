السبت المقبل.. 26480 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 85 لجنة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن انتهاء مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية من الاستعدادات النهائية للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتنتهي في 6 يونيو المقبل.

كما وجه محافظ الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وكلف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ (26480) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (85) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع منها 41 لجنة للتعليم الصناعي و 36 لجنة للتعليم التجاري و 3 لجان للفندقي و 5 لجان للزراعي، كما تم تجهيز (30) استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها (20) استراحة للرجال و (10) استراحات للسيدات.

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتب الدورية بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على التواصل الفوري مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.