نائب رئيس تجارية الإسكندرية: حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية يصل لـ5 مليارات دولار

قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يصل إلى ٥ مليارات دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الجانبين المصري والسعودي.

وأضاف خلال لقائه اليوم مع القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، والملحق التجاري السعودي أنور بن حصوصه، أن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة المستثمرين العرب، وتشهد العديد من الأنشطة والأحداث التي تعد دليلاً واضحًا على حجم التطور والأعمال بالمملكة.

وكان قد قدم الدكتور ياسر المناويشي عدد من الإحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أوضح أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر5.21 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت قيمة صادرات مصر للمملكة العربية السعودية ٢.٦٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٣، كما تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث المستوردين العرب.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد عن ٥٥ مليار دولار قائمة بالفعل.

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء والأفكار المختلفة حول آليات تبادل التجارى بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات لاكتشاف الفرص سواء في مصر أو المملكة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمده، ولفيف من كبار رجال الأعمال السكندريين.