جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غداً الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.