زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لبدء المفاوضات مع روسيا غدا.. بشرط

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد 16 يونيو 2024 إن أوكرانيا مستعدة لبدء المفاوضات مع روسيا غدا إذا احترمت روسيا "سلامة أراضي" أوكرانيا.

وكان زيلينسكي وافق على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للزعيم الروسي، دميتري بيسكوف، إن بوتين لا يرفض إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وقبل أيام قليلة أعلن الرئيس الروسي عن مبادرة لإنهاء الحرب والتي تقضي بتنازل أوكرانيا عن أربع مناطق وهو الأمر الذي رفضه زيلينسكي.