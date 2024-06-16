صحة غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 41 فلسطينيا و102 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت صحة غزة في بيان أن إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 37337 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي إلى جانب أسر 250 آخرين، ليرد جيش الاحتلال بشن عدوان على القطاع برا وبحرا وجوا، أسفر عن تدمير البنية التحتية لشتى مناطق غزة ونزوح ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى جنوب غزة هربا من آلة القتل الإسرائيلية.