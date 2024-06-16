عيد الأضحى 2024.. أجواء احتفالية وأنشطة ترفيهية رياضية بمراكز شباب مطروح

قال الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024، إن المديرية بجميع إداراتها تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى 2024، تحت شعار “العيد أحلى بمراكز الشباب”، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفاعي: تكثيف الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحي 2024

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أنه تم تنفيذ مبادرة “العيد احلى بمراكز الشباب”، وإقامة صلاة العيد ببعض مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الأضحي 2024، وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب محافظة مطروح، وتوزيع الجوائز من أجل رسم الابتسامة على وجوه أبناء مطروح من خلال الفاعليات الترفيهية والرياضية.

وأكد رفاعي أن مراكز الشباب فتحت أبوابها لاستقبال الشباب والأطفال؛ لتنفيذ مبادرة العيد أحلى احتفالا بعيد الاضحى 2024، واستقبل مركز شباب الضبعة عشرات الأطفال الطلائع لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى 2024، وترك ذكرى جميلة بداخل هؤلاء الاطفال وتكون مقترنة بمركز شباب قريتهم، وهذا هو أهم ما تقوم به مراكز الشباب.

رفاعي: مراكز الشباب مفتوحة للمواطنين خلال عيد الأضحى 2024

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، على أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الأضحى 2024؛ لتنفيذ مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الرابع على التوالى وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الاطفال.

ووجه مدير عام المديرية الشكر لعبد الرحمن طيب مدير إدارة شباب الضبعة، والحاج أنور هنداوى رئيس مجلس إدارة مركز شباب الضبعة، وروفة طوير مدير مركز شباب الضبعة، وأشرف السباعي مسئول النشاط.



وأشار رفاعي إلى فتح مركز شباب آبار نوح التابع لمركز ومدينة مرسى مطروح أبوابه للأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع توزيع بعض الهدايا على الأطفال وأكياس من الحلوى والعصائر لتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، موجها الشكر لمحمد خلف بإدارة شباب مطروح، وأحمد عفون رئيس مجلس إدارة مركز شباب آبار نوح، وشريف بو الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما تم تنفيذ فعاليات وأنشطة فنية وترفيهية ورياضية بمراكز شباب اليرموك والعُميد بمدينة ومركز الحمام، لإدخال البهجة والفرح على الأطفال.



مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الأضحى 2024

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