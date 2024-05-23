اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه اليوم الخميس، في بعض المناطق غرب محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 3 عصرًا.

وكشفت شركة المياه عن اسباب انقطاعها في وقت الزروة، وهو وجود كسر مفاجئ بالخط الناقل قطر 1000 ملي متر، المغذي لرافع لكيلو 21 بمنطقة الذراع البحري، غرب الإسكندرية.

وتشمل هذه المنطقة كلاً من الكيلو 21 وأبو يوسف والهانوفيل، وجاري العمل على إصلاح هذا الكسر من قبل موظفي الشركة، وسوف تعود المياه بشكل تدريجي بالضغوط الطبيعية، فور الانتهاء من عمليات التصليح، وتهيب الشركة من السادة المواطنين اخذ الاحتياطات اللازمة طوال فترة انقطاع المياه.