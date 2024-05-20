مجلس نقابة المهندسين يرفض استقالة "سعودي"

رفض مجلس نقابة المهندسين المصرية في جلسته التي انعقدت بمقر النقابة العامة بالقاهرة إستقالة الاستاذ الدكتور محمد هشام سعودي وكيل النقابة و رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية من منصبه كوكيل للنقابة العامة بعد تقديمه لها منذ فترة قريبة ، وجاء ذلك بالاجماع من جميع الأعضاء بالجلسة.

وكان مجلس النقابة قد جدد الثقة في الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية كوكيلاً لنقابة المهندسين المصرية بعد فوزه و إعادة انتخابه في انتخابات هيئة مكتب النقابة التى أجريت في نهاية مارس الماضي .

وانعقدت الجلسة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث تضمنت قرارات الجلسة، إعادة طرح اسناد أعمال الصيانة ورفع كفاءة وفرش مصيف مطروح، رفض المجلس استقالة الدكتور محمد هشام سعودي كوكيل للنقابة،

تشكيل لجنة لدراسة جدوي شراء حصة إضافية في أسهم شركة المهندس كار.