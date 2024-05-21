رئيس فريق زراعة الكبد بالمنصورة يحصل على وسام ديمخوف الروسى

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن قيام الجمعية الروسية لأخصائي زراعة الأعضاء ومعهد سكليفوسوفسكي ونظام موسكو للرعاية الصحية بتكريم العالم المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة ومنحه جائزة وسام ديمخوف الذي يحمل اسم عالم زراعة الأعضاء الروسي الكبير فلاديمير ديمخوف وذلك تقدير لجهوده في مجال زراعة الأعضاء وجاء في حيثيات تكريمه ان ذلك ياتي مع الأخذ في الاعتبار خدماته التي لا تقدر بثمن لزراعة الأعضاء في العالم".

واضاف البيان أن ذلك جاء على هامش مشاركة الدكتور محمد عبدالوهاب في المؤتمر الدولي لزراعة الأعضاء الذي انطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو والذي يعد من أكبر المؤتمرات الدولية حول زراعة الأعضاء في روسيا والعالم حيث يشارك عالمنا المصري الكبير في المؤتمر ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر في منصب الرئيس المشارك.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يتراس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد كما أنه حاصل على جائزة الرواد فى الطب من أكاديمية البحث العلمي وعضو لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤخرا صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء بضمه إلى المجلس الاعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكة.

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